Нурмагомедов: если Фергюсон хочет драться со мной, он должен проявить инициативу

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов назвал условия, при которых может состояться бой с бывшим временным чемпионом организации Тони Фергюсоном.

«Конечно, нам нужно с ним подраться. Но знаете, я же не выбираю соперника. Никогда не выбирал. Они предложили Тони бой с Холлоуэем за временный титул, он отказался и через месяц принял бой с Дональдом Серроне. Временный пояс взял Порье, и теперь он обязательный претендент на настоящий пояс.

Это не мои проблемы. Я, слава богу, здоров и на победной серии, у меня нет ни одного поражения, и пояс также у меня. Так что условия должен ставить я. Если он хочет драться, он должен проявлять инициативу. Мне без разницы, с кем биться», — сказал Нурмагомедов в интервью, размещённом на YouTube-канале «Россия 24».