Фьюри проведёт следующий поединок 7 или 21 сентября
Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри проведёт следующий поединок 7 или 21 сентября, сообщает Boxingnews24. Ожидается, что британец выступит на вечере профессионального бокса в Нью-Йорке, на арене «Мэдисон Сквер Гарден».
При этом потенциальный соперник Фьюри всё ещё не определён. Вероятнее всего, повторная встреча с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером состоится лишь в 2020 году. Один из возможных оппонентов на сентябрьский бой — экс-претендент на титул Брайант Дженнингс. Однако американцу 13 июля предстоит встреча с перспективным британцем Джозефом Джойсом и пока непонятно, в каких кондициях он будет в сентябре.
Тайсон Фьюри минувший бой провёл в июне 2019 года, досрочно победив Тома Шварца из Германии.
- 2 июля 2019
-
21:38
-
20:56
-
19:59
-
18:56
-
17:35
-
16:24
-
16:21
-
16:10
-
16:00
-
15:19
-
14:50
-
13:34
-
12:36
-
11:08
-
09:50
-
01:30
-
00:30
- 1 июля 2019
-
22:55
-
22:13
-
20:45
-
19:05
-
16:32
-
14:19
-
12:55
-
11:10
-
09:14
-
04:59
-
01:20
- 30 июня 2019
-
23:52
-
21:59
-
20:16
-
18:50
-
17:10
-
17:01
-
15:39
Партнерский контент