Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри проведёт следующий поединок 7 или 21 сентября, сообщает Boxingnews24. Ожидается, что британец выступит на вечере профессионального бокса в Нью-Йорке, на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

При этом потенциальный соперник Фьюри всё ещё не определён. Вероятнее всего, повторная встреча с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером состоится лишь в 2020 году. Один из возможных оппонентов на сентябрьский бой — экс-претендент на титул Брайант Дженнингс. Однако американцу 13 июля предстоит встреча с перспективным британцем Джозефом Джойсом и пока непонятно, в каких кондициях он будет в сентябре.

Тайсон Фьюри минувший бой провёл в июне 2019 года, досрочно победив Тома Шварца из Германии.