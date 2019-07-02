Сафаров проведёт следующий поединок 31 августа на турнире в Китае

31 августа в Шеньчжэне (Китай) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 157. В главном его событии очередной бой в UFC проведёт чемпионка организации в минимальном весе Джессика Андраде.

В андеркарде турнира выступит россиянин Сапарбек Сафаров, его соперником станет спортсмен из Южной Кореи Да Ын Чжон, поединок пройдёт в полутяжёлом весе, сообщает MMA DNA.

Для Сафарова эта встреча станет четвёртой под эгидой организации. В предыдущих трёх он дважды проиграл и один раз победил. В минувшем бою россиянин справился с Николае Негумериану. Что касается Да Ын Чжона, то он проведёт в UFC дебютную встречу.