Царукян потренировался с Порье
Российский боец UFC Арман Царукян потренировался с временным чемпионом организации в лёгком весе Дастином Порье. Об этом он рассказал на своей странице в «Инстаграме», разместив соответствующее фото.
«После хороших спаррингов с чемпионом», — написал спортсмен.
Соответствующий пост можно увидеть на странице Царукяна в социальной сети.
Напомним, Царукян пока что провёл единственный бой в UFC, уступив на турнире в Санкт-Петербурге Исламу Махачеву. Следующий поединок он проведёт 27 июля на турнире в Эдмонтоне. В Канаде он померится силами с Оливье Обин-Мерсье.
Что касается Порье, то он следующий бой проведёт в Абу-Даби на шоу UFC 242 в сентябре. Там он встретится с полноценным чемпионом организации в лёгком дивизионе Хабибом Нурмагомедовым.
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