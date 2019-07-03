Царукян потренировался с Порье

Российский боец UFC Арман Царукян потренировался с временным чемпионом организации в лёгком весе Дастином Порье. Об этом он рассказал на своей странице в «Инстаграме», разместив соответствующее фото.

«После хороших спаррингов с чемпионом», — написал спортсмен.

Соответствующий пост можно увидеть на странице Царукяна в социальной сети.

Напомним, Царукян пока что провёл единственный бой в UFC, уступив на турнире в Санкт-Петербурге Исламу Махачеву. Следующий поединок он проведёт 27 июля на турнире в Эдмонтоне. В Канаде он померится силами с Оливье Обин-Мерсье.

Что касается Порье, то он следующий бой проведёт в Абу-Даби на шоу UFC 242 в сентябре. Там он встретится с полноценным чемпионом организации в лёгком дивизионе Хабибом Нурмагомедовым.