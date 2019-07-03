Тухугов: Фергюсон и я хотим, чтобы Нурмагомедов ещё раз «убил» Макгрегора

Российский боец ММА Зубайра Тухугов заявил, что не позволит соотечественнику чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову в ближайшее время завершить карьеру. Ранее Хабиб признался, что раздумывает об уходе из ММА, а менеджер Нурмагомедова сообщил, что россиянин хочет уйти, одержав 30-ю победу. Сейчас в активе Хабиба 27 побед.

«Если у него появится мнение, что нужно закончить карьеру, — мы ему не дадим. Мы хотим всей командой, чтобы он сделал свой профессиональный рекорд 30-0. А Тони Фергюсон и я хотим, чтобы он ещё раз «убил» Конора Макгрегора», – сказал Тухугов в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, очередную защиту титула Нурмагомедов проведёт в сентябре на турнире в Абу-Даби. Его соперником станет американец Дастин Порье.