Боец сборной России по муай-тай Асланян принял участие в Bottle Cap Challenge

Чемпион России по тайскому боксу, выступающий в весовой категории до 48 кг, Овсеп Асланян присоединился к набирающему популярность Bottle Cap Challenge, открыв крышку бутылки оригинальным ударом ногой.
Bottle Cap Challenge начал набирать стремительную популярность после того, как боец ММА чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй выложил в своём «инстаграме» пост, в котором он откручивает крышку бутылки ударом ногой. В последствии многие бойцы подхватили идею челленджа.
Видео можно посмотреть в «инстаграме» Федерации тайского бокса России.
Напомним, Асланян входит в состав сборной России по муай-тай, которая в июле отправится в Таиланд, где примет участие в чемпионате мира—2019 (IFMA), который пройдёт с 19 по 29 июля.
Ранее собственные ролики выложили Конор Макгрегор, Сергей Харитонов и другие известные бойцы ММА.
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