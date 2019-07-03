Бутенко: хотелось бы провести реванш с Дазаевым

Бывший чемпион M-1 Challenge, боец клуба Ferrum Александр Бутенко подвёл итоги боя в Нур-Султане (Казахстан), в котором потерпел поражение от казахстанского бойца Гойти Дазаева. Напомним, Бутенко уступил сопернику решением судей.

«Я не ожидал, что у него такой хороший контроль в борьбе. После того как мы оказались в партере, я потратил много сил на то, чтобы подняться, пробовал различными способами выбраться из-под него, но все мои попытки он пресекал. Я так и не сумел вернуть бой в стойку. Ожидал от него хорошей борьбы, но не настолько. Если он продолжит выступать в М-1, думаю, мы ещё встретимся. Это такой соперник, с которым хотелось бы провести реванш.

Я провёл много боёв, но и этот парень не новичок с улицы. Борьба — моя сильная сторона, все соперники это знают, поэтому я старался делать то, что лучше получается, и контролировать его. В ходе боя появилась мысль избегать партера, но эта тактика не сработала.

В третьем раунде мне было уже тяжело двигаться, после того, как мы повозились в борьбе. Я видел, что Дазаев не хочет идти в рубку и пытается меня выдернуть, чтобы найти момент для борьбы. Понятно, что в следующий раз надо проделать огромную работу в партере, в защите от борьбы и подъёме в стойку. Мы думали, что он не пойдёт сам бороться со мной. Если посмотреть его последние бои, он в основном стоял в стойке, и я думал, что будет что-то похожее, но соперник хорошо подготовился и преподнёс мне сюрприз», — рассказал Бутенко.