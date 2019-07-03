Бой Лебедева и Гуламиряна не состоится

Чемпион мира по версии WBA Super в первом тяжёлом весе Денис Лебедев не встретится с чемпионом мира по версии WBA Regular Арсеном Гуламиряном Об этом сообщил менеджер Дениса Лебедева, Вадим Корнилов.
«Мы вели переговоры с командой Гулямиряна, но в итоге условия французской стороны оказались неприемлемыми, так как предложенные ими финансовые условия были значительно меньше чем уровень гонораров которые раннее получал Денис даже в не титульных поединках. Рассматривали вариант проведения этого боя в России, но поставленные временные рамки ограничили эту возможность», — цитирует Вадима Корнилова официальный сайт промоутерской компании «Мир Бокса».
Ранее сообщалось, что стороны смогли достичь договорённости о поединке. 39-летний Денис Лебедев последний раз появлялся на ринге в ноябре 2018 года и решением судей победил Майка Уилсона.
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