Нурмагомедов и Порье примут участие в пресс-конференции UFC 5 июля

UFC 5 июля проведёт пресс-конференцию в преддверии турнира UFC 239, главным событием которого станет бой чемпиона организации в полутяжёлом весе Джона Джонса и Тиаго Сантоса. В пресс-конференции примут участие российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов и его будущий соперник Дастин Порье, сообщает пресс-служба UFC. Помимо них, участие в предстоящем мероприятии примут Стипе Миочич, Макс Холлоуэй, Фрэнки Эдгар и Даниэль Кормье.
Ожидается, что на пресс-конференции будет объявлен следующий бой Конора Макгрегора.
Нурмагомедов не выходил в октагон с октября 2018 года, когда досрочно победил экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Что касается Порье, то минувший бой он провёл в апреле 2019 года и победил решением судей чемпиона в полулёгком весе Макса Холлоуэя. На турнире в Абу-Даби ожидается также выступление ряда других россиян. В частности, речь идёт о Шамиле Абдурахимове, Зубайре Тухугове и Майрбеке Тайсумове.
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