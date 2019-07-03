Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Нурмагомедов и Порье примут участие в пресс-конференции UFC 5 июля

Нурмагомедов и Порье примут участие в пресс-конференции UFC 5 июля
Бокс/ММА / ММА 0

UFC 5 июля проведёт пресс-конференцию в преддверии турнира UFC 239, главным событием которого станет бой чемпиона организации в полутяжёлом весе Джона Джонса и Тиаго Сантоса. В пресс-конференции примут участие российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов и его будущий соперник Дастин Порье, сообщает пресс-служба UFC. Помимо них, участие в предстоящем мероприятии примут Стипе Миочич, Макс Холлоуэй, Фрэнки Эдгар и Даниэль Кормье.

Ожидается, что на пресс-конференции будет объявлен следующий бой Конора Макгрегора.

Нурмагомедов не выходил в октагон с октября 2018 года, когда досрочно победил экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Что касается Порье, то минувший бой он провёл в апреле 2019 года и победил решением судей чемпиона в полулёгком весе Макса Холлоуэя. На турнире в Абу-Даби ожидается также выступление ряда других россиян. В частности, речь идёт о Шамиле Абдурахимове, Зубайре Тухугове и Майрбеке Тайсумове.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент