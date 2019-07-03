Пётр Ян хочет выступить на турнире UFC в Москве

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян отметил, что хотел бы выступить на турнире организации в Москве. По словам Яна, он планирует провести ещё один бой в ноябре или декабре.



«После восстановления в ноябре-декабре обязательно проведу ещё один бой. Очень бы хотелось выступить на турнире в Москве. Думаю, каждому спортсмену приятно драться в родных стенах, это придаёт уверенности. Я готов драться где угодно, но всегда существует проблема привыкания и акклиматизации. Пусть соперники испытают это на себе», — приводит слова Петра Яна «RT на русском».



Ранее Пётр Ян уже не раз заявлял, что после травмы Генри Сехудо UFC мог бы организовать титульный бой за временный пояс чемпиона между ним и американским бойцом Альджамейном Стерлингом.