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WBC запустил программу по проверке судей и рефери на наркотики

WBC запустил программу по проверке судей и рефери на наркотики
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Всемирный боксёрский совет (WBC) анонсировал старт программы по тестированию рефери и судей на наличие наркотических веществ в крови. Данная программа получит название «Чистый бокс», сообщает официальный сайт WBC.

Рефери и судьи будут тестироваться случайным образом. Первыми, кто сдал соответствующие тесты, стали американцы Стив Морроу и Фрэнк Гарза — оба результата оказались отрицательными.

WBC планирует сотрудничество со всеми национальными и государственными боксёрскими федерациями над развитием своего нового проекта.

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