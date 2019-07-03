WBC запустил программу по проверке судей и рефери на наркотики

Всемирный боксёрский совет (WBC) анонсировал старт программы по тестированию рефери и судей на наличие наркотических веществ в крови. Данная программа получит название «Чистый бокс», сообщает официальный сайт WBC.



Рефери и судьи будут тестироваться случайным образом. Первыми, кто сдал соответствующие тесты, стали американцы Стив Морроу и Фрэнк Гарза — оба результата оказались отрицательными.



WBC планирует сотрудничество со всеми национальными и государственными боксёрскими федерациями над развитием своего нового проекта.