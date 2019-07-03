Енджейчик и Уотерс встретятся 12 октября

Бой экс-чемпионки UFC Джоанны Енджейчик и американки Мишель Уотерсон возглавит кард вечера боёв UFC в Сан-Франциско, который пройдёт 12 октября. Об этом сообщает ESPN.



Напомним, рекорд польского бойца составляет 15-3. Мишель Уотерсон из 23 боёв выиграла в 17 случаях.



В предыдущем своём поединке Енджейчик встречалась с Валентиной Шевченко, однако проиграла единогласным решением судей. При этом она проиграла три из четырёх последних боёв. Уотерсон три последних поединка выиграла.

Ранее чемпионка UFC Валентина Шевченко заявила, что не знает, кто будет её следующей соперницей, но отметила, что ею не станет Енджейчик.