АИБА начала дисциплинарное расследование в отношении Кремлёва

Генеральный секретарь Федерации бокса России, первый вице-президент EUBC, член исполкома АИБА Умар Кремлёв обвиняется в нарушении кодекса чести АИБА, сообщает Inside the Games. В отношении чиновника начато дисциплинарное расследование.



Напомним, в конце июня Кремлёв назвал Гафура Рахимова человеком, который обманул всё боксёрское сообщество, сказав, что погасит долги и найдёт общий язык с МОК. В итоге, по словам Кремлёва, Рахимов довёл АИБА до стадии угрозы банкротства.



Гафур Рахимов — бывший президент Международной федерации бокса. 23 марта 2019 года он подал в отставку с поста в связи с планами МОК исключить бокс из программы Олимпийских игр—2020.

15 ноября в Лозанне состоится исполком АИБА, на котором будет выбрано новое руководство организации.