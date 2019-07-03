АИБА начала дисциплинарное расследование в отношении Кремлёва

Генеральный секретарь Федерации бокса России, первый вице-президент EUBC, член исполкома АИБА Умар Кремлёв обвиняется в нарушении кодекса чести АИБА, сообщает Inside the Games. В отношении чиновника начато дисциплинарное расследование.
Напомним, в конце июня Кремлёв назвал Гафура Рахимова человеком, который обманул всё боксёрское сообщество, сказав, что погасит долги и найдёт общий язык с МОК. В итоге, по словам Кремлёва, Рахимов довёл АИБА до стадии угрозы банкротства.
Гафур Рахимов — бывший президент Международной федерации бокса. 23 марта 2019 года он подал в отставку с поста в связи с планами МОК исключить бокс из программы Олимпийских игр—2020.
15 ноября в Лозанне состоится исполком АИБА, на котором будет выбрано новое руководство организации.
- 4 июля 2019
-
00:20
- 3 июля 2019
-
23:42
-
22:18
-
20:12
-
17:54
-
16:54
-
16:19
-
15:48
-
15:42
-
13:35
-
13:04
-
12:55
-
11:32
-
10:24
-
09:22
-
00:37
- 2 июля 2019
-
23:36
-
22:39
-
21:38
-
20:56
-
19:59
-
18:56
-
17:35
-
16:24
-
16:21
-
16:10
-
16:00
-
15:19
-
14:50
-
13:34
-
12:36
-
11:08
-
09:50
-
01:30
-
00:30