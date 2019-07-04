Кремлёв: не беспокоюсь по поводу расследования. Это всё сговор и полная ерунда

Генеральный секретарь Федерации бокса России, первый вице-президент EUBC, член исполкома АИБА Умар Кремлёв прокомментировал начало дисциплинарного расследования АИБА в отношении него.



«13 членов исполкома из 22 проголосовали за то, чтобы снять Рахимова. Понятно, что сейчас он и его сторонники пытаются огрызаться. Мы инициировали заседание исполкома, потому что эти люди довели федерацию до банкротства, и мы в суде это докажем. Что такое этическая комиссия? Это родственник Рахимова. В расследовании МОК написано чётко, что этическая комиссия не соответствует правилам, она нелегитимна, потому что люди должны назначаться в нее по итогам выборов.



Господин Мохамед Мустасан (Временно исполняющий обязанности президента AIBA) – шут Гафура. Зачем мне участвовать в их внутреннем сговоре? Мы будем действовать в рамках закона. Беспокоиться из-за этого расследования не стоит, я вообще не переживаю. Это все полная ерунда. На сегодняшний день их действия вообще преступны, это сговор. Они противостоят тем людям, которые говорят правду», — цитирует Кремлёва «Р-Спорт».

АИБА начала дисциплинарное расследование в отношении Кремлёва