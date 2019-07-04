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Штырков подписал контракт с японским промоушеном Rizin

Штырков подписал контракт с японским промоушеном Rizin
Бокс/ММА / ММА 0

Российский боец ММА Иван Штырков продолжит карьеру в японском промоушене Rizin. Россиянин подписал контракт на четыре поединка, а первый бой Иван проведёт уже 28 июля на турнире Rizin.17, сообщает пресс-служба клуба «Архангел Михаил».

Соперником Штыркова станет представитель Южной Кореи Хун Ким (10-12). Бой будет проходить в полутяжёлой весовой категории.

«Контракт с Rizin – это новая история в моей карьере. Я благодарен организации за возможность вернуться в игру», – сказал Штырков.

Напомним, ранее стало известно, что UFC и Штырков разорвали контракт по обоюдному согласию сторон. Причиной решения стала возможная дисквалификация бойца из-за найденного в пробе допинг-теста пиктограмма запрещённого вещества для набора мышечной массы.

UFC расторгла контракт со Штырковым после проваленного допинг-теста бойца
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