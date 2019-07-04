Штырков подписал контракт с японским промоушеном Rizin
Российский боец ММА Иван Штырков продолжит карьеру в японском промоушене Rizin. Россиянин подписал контракт на четыре поединка, а первый бой Иван проведёт уже 28 июля на турнире Rizin.17, сообщает пресс-служба клуба «Архангел Михаил».
Соперником Штыркова станет представитель Южной Кореи Хун Ким (10-12). Бой будет проходить в полутяжёлой весовой категории.
«Контракт с Rizin – это новая история в моей карьере. Я благодарен организации за возможность вернуться в игру», – сказал Штырков.
Напомним, ранее стало известно, что UFC и Штырков разорвали контракт по обоюдному согласию сторон. Причиной решения стала возможная дисквалификация бойца из-за найденного в пробе допинг-теста пиктограмма запрещённого вещества для набора мышечной массы.
UFC расторгла контракт со Штырковым после проваленного допинг-теста бойца
- 4 июля 2019
-
09:44
-
09:06
-
00:20
- 3 июля 2019
-
23:42
-
22:18
-
20:12
-
17:54
-
16:54
-
16:19
-
15:48
-
15:42
-
13:35
-
13:04
-
12:55
-
11:32
-
10:24
-
09:22
-
00:37
- 2 июля 2019
-
23:36
-
22:39
-
21:38
-
20:56
-
19:59
-
18:56
-
17:35
-
16:24
-
16:21
-
16:10
-
16:00
-
15:19
-
14:50
-
13:34
-
12:36
-
11:08
-
09:50
Партнерский контент