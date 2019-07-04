Митрион: Харитонов — крутой боец, я живу ради таких боёв

Американский боец ММА Мэтт Митрион прокомментировал предстоящий бой-реванш с россиянином Сергеем Харитоновым. Соперники встретятся в рамках промоушена Bellator 24 августа.

«Харитонов — крутой боец, он наносит очень тяжёлые удары, знает, когда нужно бросаться, чтобы добить. Меня ждёт очень тяжёлое испытание, но я и живу ради таких боёв», —написал Мэтт в своём «твиттере».

Харитонов и Митрион впервые встретились в октагоне в феврале 2019 года, но тогда поединок был признан несостоявшимся. Во время боя Митрион ударил соперника в пах, Харитонов так и не смог продолжить бой.

Ранее Харитонов сообщил, что готовиться к бою с Митрионом будет в Таиланде. Во время подготовки к бою россиянин будет работать с голландским бойцом Алистаром Оверимом.