Митрион: Харитонов — крутой боец, я живу ради таких боёв
Американский боец ММА Мэтт Митрион прокомментировал предстоящий бой-реванш с россиянином Сергеем Харитоновым. Соперники встретятся в рамках промоушена Bellator 24 августа.
«Харитонов — крутой боец, он наносит очень тяжёлые удары, знает, когда нужно бросаться, чтобы добить. Меня ждёт очень тяжёлое испытание, но я и живу ради таких боёв», —написал Мэтт в своём «твиттере».
Харитонов и Митрион впервые встретились в октагоне в феврале 2019 года, но тогда поединок был признан несостоявшимся. Во время боя Митрион ударил соперника в пах, Харитонов так и не смог продолжить бой.
Ранее Харитонов сообщил, что готовиться к бою с Митрионом будет в Таиланде. Во время подготовки к бою россиянин будет работать с голландским бойцом Алистаром Оверимом.
Харитонов и Митрион проведут бой в Bellator 24 августа
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