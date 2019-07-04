Гэтжи: хочу получить бой с Нурмагомедовым, для этого нужно победить Фергюсона

Американский боец ММА Джастин Гэтжи сообщил, что руководство UFC предложило ему провести бой с Тони Фергюсоном на турнире UFC 238. В итоге соперником Фергюсона стал Дональд Серроне.
«Мне предлагали поединок с Фергюсоном, но предложение поступило за четыре недели до боя. Я отклонил его, это было слишком рискованно. Были опасения, что я не смогу подготовиться. Я просил перенести этот бой на UFC 239, но мне отказали. В итоге они обратились к Серроне.
Я хочу подраться с Фергюсоном, тогда смогу рассчитывать на бой с Хабибом Нурмагомедовым. Чтобы это случилось, мне нужно победить Тони или одного из подобных парней», — сказал Гэтжи в беседе с журналистом TSN Sport.
Напомним, Фергюсон одержал победу над Серроне на турнире UFC 238. Из-за травмы глаза Дональда поединок был остановлен.
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