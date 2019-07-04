Бой Херманссон — Каннонье возглавит вечер UFC в Копенгагене
Шведский боец смешанных единоборств Джек Херманссон и американец Джаред Каннонье договорились о проведения боя на турнире UFC в Копенгагене (Швеция). Вечер боёв пройдёт 28 сентября.
Интересно, что представители UFC пока официально не подтвердили бой, однако ESPN сообщает о том, что встреча возглавит кард вечера в Копенгагене.
Свой последний бой 31-летний Херманссон провёл 27 апреля в Санрайзе (США). Единограсным решением судей он одолел Роналду Соузу.
35-летний Каннонье 11 мая техническим нокаутом победил Андерсона Силву в рамках UFC 237.
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