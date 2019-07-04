Бой Буторин — Егембердиев пополнил кард ACA 97 в Краснодаре
Известный российский нокаутер Алексей Буторин проведет бой казахстанского бойца Евгения Егембердиева. Бой пройдет 31 августа в основном карде турнира ACA 97 в Краснодаре.
Алексей Буторин из Санкт-Петербурга входит в топ нокаутеров полутяжелого веса. Только один поединок в его карьере дошел до решения судей. За плечами Алексея 14 побед, 13 из которых одержаны нокаутами и одна сабмишеном. В феврале россиянин в бесскопромиссной «рубке» победил испанца Даниэля Толедо.
В активе его нового оппонента из Казахстана Евгения Егембердиева по прозвищу «Метис» десять побед в карьере. Егембердиев в апреле этого года нокаутировал экс-чемпиона ACB Батраза Агнаева.
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