Российского бойца MMA задержали за избиение азербайджанцев

В городе Верхний Уфалей Челябинской области разразился громкий скандал с участием местного казачества и представителей азербайджанской диаспоры.

Полиция задержала троих жителей казачьей станицы, в числе которых оказался и известный боец MMA Сергей Калинин. Молодых людей подозревают в хулиганстве, совершённом группой лиц (часть 2 статьи 213 УК РФ). Хулиганством на почве обычного бытового конфликта полиция называет разборки, которые правонарушители, называющие себя казаками, одетые в соответствующую форму и вооружённые шашками, нагайками и огнестрельным оружием, устроили с семьёй местного предпринимателя Эминали Мусаева, сообщает Znak.

Сначала в кафе жестоко избили его 24-летнего сына Ильгара, заковав его в наручники и угрожая взрывом гранаты, а затем, когда Ильгар с отцом и братом приехали решить вопрос миром, толпой кинулись на них прямо в центре города у дома атамана станицы Игоря Цыганова.

«Какое-то время назад я также думал вступить к ним в казачество. Но общие знакомые мне сказали, что меня не возьмут, так как я мусульманин, а они православные, к тому же считают себя славянами. Об этом и говорил когда-то с ними. И вот 1 июля звонит мне Сергей Калинин — один из лидеров казаков, чемпион смешанных единоборств, местная «звезда» — и говорит, не надумал ли я к ним в казаки.



Я сказал, что нет, вопрос закрыт. Тогда он начал говорить, что я просто над ними прикалываюсь, говоря о том, что хотел бы в казаки и несерьёзно к ним отношусь, и предложил встретиться на следующий день. Я его ещё спросил, не достаточно ли нам разговора по телефону. Тот сказал, что нет.



Мы заходим. За столом сидят Калинин, знакомый мне его родной брат Родион и Иван Спиридонов. Калинин с ходу начал:

«Ты что, ещё не понял, ты что-то перепутал, ты не с теми разговариваешь, мы научим всех вас разговаривать». Я понимаю, что он гораздо сильнее меня, а это провокация, и на неё не пошёл. Иван Спиридонов после этого начал материть меня, а потом произнёс выражение, оскорбляющее мою мать, семью и меня лично. Я говорю ему: „Дурак ты, что ли…“

Тут подскакивает Калинин, ударяет меня кулаком по голове и сносит со стула, я падаю на скамеечку на бок. Тут же Родион начинает бить меня с другой стороны. Сергей наносит ещё удары по голове. Ваня достаёт пистолет, серебристо-чёрный, и четыре раза стреляет в воздух прямо внутри кафе. Родион не даёт мне встать, надавив на левую ногу. Ваня присел на корточки, начал махать пистолетом прямо передо мной. Мой друг Илья пытается меня закрыть собой, но безуспешно. Тут же Калинин достал плеть, нагайку и начал меня бить по разным частям тела. Илья накрыл меня собой, тогда меня стали бить по лицу. При этом они мне говорили: „Будете знать, как с нами разговаривать“. После этого Сергей одел мне на руки наручники, поднял меня с пола, развернул спиной к себе и начал душить. В этот момент директор кафе, ранее молчавший, говорит: давайте только не здесь. Сергей тут начал кричать: «Тебя в лес везти надо было изначально». Он потащил меня на улицу, треснул головой об пол. Я уже не мог ни дышать, ни видеть», — рассказал Ильгар Мусаев.

Сергей Калинин — мастер спорта по кикбоксингу, КМС по боксу, боевому самбо и универсальному бою, а также в прошлом чемпион мира по панкратиону. Стоит отметить, что ранее он принимал участие в турнирах Fight Nights Global.