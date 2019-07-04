Ф. Чудинов: в победах Гассиева нет заслуги Абеля Санчеса

Бывший чемпион мира Фёдор Чудинов поделился впечатлениями от опыта тренировок под руководством Абеля Санчеса, который также тренирует экс-чемпиона мира в первом тяжёлом весе Мурата Гассиева.

«За два месяца до серьёзного боя в Москве отправили в США, к Абелю Санчесу. Поехал, а результата не дало. Убедились, что в победах Мурата Гассиева заслуга Виталия Сланова, а не Абеля Санчеса. Извините, что так жёстко, но всё же. Нужно понимать, что мы занимаемся боксом. В Big Bear очень большой упор делается на физику, на силу. Но в боксе это, к сожалению, мало помогает. В боксе в основном выигрывают за счёт головы, за счёт техники, скорости, тактики. Физическая составляющая нужна, но это дай бог 30% победы», — приводит слова Фёдора Чудинова Ossetia.news.

Не так давно от услуг Абеля Санчеса отказался экс-чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин.