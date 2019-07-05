Боец UFC, бывший чемпион ACB в полутяжёлом весе Гаджимурад Антигулов проведёт следующий поединок осенью. Об этом рассказал менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

«Антигулов проведет следующий бой в UFC осенью», — приводит слова функционера ТАСС.

Имя возможного соперника Антигулова не сообщается. Напомним, что в UFC боец также выступает в полутяжёлом весе и на данный момент не входит в топ-15 организации в своём дивизионе.

Гаджимурад провёл предыдущий поединок 20 апреля на турнире в Санкт-Петербурге. Тогда он досрочно проиграл поляку Михалу Олексейчуку. Та неудача стала для Антигулова второй кряду. Всего в UFC он провёл четыре встречи, победив в двух из них и дважды проиграв. Оба поражения он потерпел досрочно.