Антигулов проведёт следующий поединок осенью
Боец UFC, бывший чемпион ACB в полутяжёлом весе Гаджимурад Антигулов проведёт следующий поединок осенью. Об этом рассказал менеджер спортсмена Ризван Магомедов.
«Антигулов проведет следующий бой в UFC осенью», — приводит слова функционера ТАСС.
Имя возможного соперника Антигулова не сообщается. Напомним, что в UFC боец также выступает в полутяжёлом весе и на данный момент не входит в топ-15 организации в своём дивизионе.
Гаджимурад провёл предыдущий поединок 20 апреля на турнире в Санкт-Петербурге. Тогда он досрочно проиграл поляку Михалу Олексейчуку. Та неудача стала для Антигулова второй кряду. Всего в UFC он провёл четыре встречи, победив в двух из них и дважды проиграв. Оба поражения он потерпел досрочно.
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