PETA призвала Макгрегора отказаться от меховых изделий

Организация «Люди за этичное обращение с животными» (PETA) призвала бойца ММА Конора Макгрегора прекратить носить изделия из меха животных. Также организация предложила ирландцу сдать его норковые шубы программе амнистии.

PETA направила открытое письмо Макгрегору. В нём активисты попросили Конора дать «животным шанс». Обращение было сделано после того, как спортсмен опубликовал в своём «инстаграме» изображение своей коллекции меховых шуб от Gucci.

«Хотя уже слишком поздно помогать животным, которые были убиты ради ваших шуб, вы можете остановить насилие над животными, пожертвовав одежду PETA», — написала в открытом письмо директор PETA Элиза Аллен.

Напомним, Макгрегор не выходил в октагон с октября 2018 года, когда он уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову.