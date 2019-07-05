Лундгрен: мне нравится Ф. Емельяненко, но он был хорош раньше

Известный голливудский актёр Дольф Лундгрен заявил, что интересуется смешанными единоборствами. В числе любимых бойцов Лундгрен назвал россиянина Фёдора Емельяненко.

«Мне нравится UFC, но я не могу назвать себя экспертом. В организации очень много бойцов, я лучше знал, что там происходит, когда там дрались Рэнди Кутюр, Чак Лиделл, Андерсон Силва и другие старые бойцы.

Не знаю, кто там хорош сейчас. Мне нравится Фёдор Емельяненко, но он был хорош раньше. Не знаю, кого выбрать из нынешних бойцов.

Макгрегор? Да, он интересный боец, он по стилю похож на Мачиду, у него отличный тайминг. Но у Конора слишком много треш-тока. Я не люблю это, но, видимо, такое поведение помогает продавать билеты», — сказал Лундгрен в интервью TheMACLife.