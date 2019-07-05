Серроне: умоляю о реванше с Фергюсоном
Боец ММА Дональд Серроне заявил, что хотел бы провести повторный поединок с Тони Фергюсоном. Первая встреча бойцов состоялась на турнире UFC 238 в Чикаго. Бой был остановлен во втором раунде из-за травмы глаза Дональда. Из-за обильного кровотечения боец не смог продолжить выступление.
«Я умоляю о реванше с Фергюсоном и очень надеюсь, что этот бой состоится не позже сентября. До конца 2019 года мне хотелось бы провести хотя бы ещё два поединка.
Мне неоднократно предлагали бой с Конором Макгрегором, но он постоянно отказывался. Конор отказался три или четыре раза, это какое-то безумие. Наш последний бой уже был фактически решённым делом, ему нужно было лишь поставить подпись, но он снова отказался», — цитирует Серроне MMA Junkie.
Роган сообщил о планах UFC провести повторный поединок Фергюсона и Серроне
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