Лобов заявил, что Макгрегор мог получить российское гражданство

Российско-ирландский боец ММА Артём Лобов заявил, что его приятель ирландец Конор Макгрегор, бывший чемпион UFC, мог получить российское гражданство.
Рассматривал ли Конор возможность получить российское гражданство? В принципе да. Рассматривал. Насколько я помню, какие-то разговоры были. Но поверхностные, ничего конкретного и серьёзного не было.
Почему Макгрегор согласился на бой с Нурмагомедовым? Потому что Конор — настоящий боец. Он хочет драться с самыми сильными. За это его и уважают. Он никогда никого не боялся и не снимался с боёв, даже когда у него были травмы. Он выходил на бой с порванной связкой в колене. Я лично присутствовал, когда Конору позвонил хирург и сказал: «Какой бой? Тебе нужна вторая операция». Конор сказал: «Я с боёв не снимаюсь». Вышел на бой на одной ноге и победил. Он настоящий боец.
Повторный бой Конора и Нурмагомедова? Давайте начистоту: с кем бы ни хотел Конор подраться — любой бой возможен. Когда дерётся Конор, речь идёт о сотнях миллионов долларов. При таких деньгах можно сделать любой бой», — цитирует Лобова «Матч ТВ».
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