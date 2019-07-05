Барбоза и Фелдер могут встретиться в андеркарде боя Хабиб — Порье

7 сентября в Абу-Даби состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 242. Главным его событием станет титульный бой в лёгком весе, в котором встретятся чемпион организации Хабиб Нурмагомедов и обладатель временного пояса Дастин Порье.

В андеркарде этого противостояния может состояться встреча других легковесов. В UFC работают над организацией поединка Эдсона Барбозы с Полом Фелдером, сообщает MMAJunkie.

Соперники уже ранее встречались. В 2015 году бразилец победил Фелдера решением судей, тот бой был признан лучшим на турнире в Чикаго.

Барбоз в предыдущем бою проиграл нокаутом Джастину Гэтжи, после чего опустился на седьмое место в рейтинге. Что касается Фелдера, то он в минувшей встрече победил Джеймса Вика и теперь замыкает топ-10 рейтинга.