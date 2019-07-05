Фьюри признался, что в детстве он сломал отцу три ребра

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри рассказал, что в детстве он сломал отцу три ребра. Таким образом он пытался доказать, что вполне годится для занятий боксом.

«Я рос в боксёрской среде, мой отец занимался боксом в 80-90-е годы. Я был словно крыса и повсюду следовал за ним. Потом на одной из распродаж я купил старые кассеты и просматривал поединки давних лет. Однажды я с младшим братом Шейном устроил спарринг по всему дому. Отец сказал, что ему надоело наблюдать за тем, как мы разрушаем дом.

Он отвёл меня во двор и сказал, чтобы я ударил его по корпусу. Он пообещал, что, если удар будет хорош, я смогу приступить к настоящим тренировкам. Я пробил левым и сломал ему три ребра… С того дня он позволил мне тренироваться», — приводит слова Фьюри TalkSport.