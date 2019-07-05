Пресс-конференция Нурмагомедова и Порье начнётся в 00:30

6 июля мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится масштабная пресс-конференция, организованная UFC. Центральная её тема будет посвящена противостоянию чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с обладателем временного титула Дастином Порье. Оба спортсмена будут присутствовать на мероприятии. По московскому времени пресс-конференция начнётся в 00:30.

Также с представителями СМИ пообщаются чемпиона UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй и Фрэнки Эдгар. Кроме того, не исключено, что мероприятие посетит и экс-чемпион промоушена в двух весовых категориях Конор Макгрегор.

«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию пресс-конференции. Кроме того, на сайте «Чемпионата» будет проведена и видеотрансляция.

Напомним, что бой Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье состоится 7 сентября и возглавит турнир UFC в Абу-Даби.