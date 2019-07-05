Взвешивание UFC 239: Дж. Джонс и Сантос показали почти одинаковый вес

В ночь с 6 на 7 июля мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 239. В его главном событии встретятся чемпион организации в полутяжёлом весе Джон Джонс и второй номер рейтинга Тьяго Сантос.

В преддверии противостояния соперники прошли официальную церемонию взвешивания, показав по её итогам почти одинаковый вес. Джонс потянул на 92,9 кг, в то время как вес Сантоса составил 92,7 кг.

UFC 239. Взвешивание

Основной кард

Джон Джонс (205 фунтов) — Тьяго Сантос (204,5 фунта)

Аманда Нуньес (135) — Холли Холм (133,5)

Хорхе Масвидаль (170,5) — Бен Аскрен (171)

Люк Рокхолд (204,5) — Ян Блахович (205,5)

Диего Санчес (169) — Майкл Кьеза (170,5).

Напомним, что также в скором времени в Лас-Вегасе состоится пресс-конференция, посвящённая поединку Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье.