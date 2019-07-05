24-летний мексиканский проспект погиб при невыясненных обстоятельствах

Сегодня, 5 июля, стало известно, что мексиканский проспект Иван Рамирес найден мёртвым в собственном доме. Боксёра обнаружили повешенным, и пока не совсем понятно, было это самоубийство или Рамирес был убит, сообщает BoxingScene.

Несколько дней назад Рамирес встречался с промоутером и обсуждал варианты следующего поединка. В среду, 3 июля, с ним общались несколько человек из его окружения, и все они отметили, что поведение Рамиреса не было необычным.

Рамиреса рассматривали в Мексике как будущего претендента на титул чемпиона мира. На профессиональном ринге спортсмен провёл 14 поединков и в 13 из них победил (5 раз — нокаутом), а ещё 1 раз потерпел поражение. Следующий бой он должен был провести в августе, на вечере бокса в Суринаме.