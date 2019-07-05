Мейвезер показал почти $ 2 млн наличными
Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях и самый кассовый спортсмен в истории бокса Флойд Мейвезер показал на фото, как выглядят почти $ 2 млн наличными. На одном из видео он сообщил, что выложил на стол $ 1,8 млн. После видео на его личной странице в «Инстаграме» появилась и фотография, которую он сопроводил текстом.
«На протяжении 23 лёт я слышу, что Мейвезер хвастается машинами, драгоценностями, особняками, женщинами, одеждой и деньгами. Вот что я вам скажу: счастлив, что вы потратили два десятилетия на ненависть, вместо того чтобы строить своё наследие», — написал американец.
Соответствующий пост можно увидеть на официальной странице Флойда Мейвезера в социальной сети «Инстаграм».
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