Мейвезер показал почти $ 2 млн наличными

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях и самый кассовый спортсмен в истории бокса Флойд Мейвезер показал на фото, как выглядят почти $ 2 млн наличными. На одном из видео он сообщил, что выложил на стол $ 1,8 млн. После видео на его личной странице в «Инстаграме» появилась и фотография, которую он сопроводил текстом.

«На протяжении 23 лёт я слышу, что Мейвезер хвастается машинами, драгоценностями, особняками, женщинами, одеждой и деньгами. Вот что я вам скажу: счастлив, что вы потратили два десятилетия на ненависть, вместо того чтобы строить своё наследие», — написал американец.

Соответствующий пост можно увидеть на официальной странице Флойда Мейвезера в социальной сети «Инстаграм».