Сантос: Джонс обычный человек, я побью его

В ночь с 6 на 7 июля мск в Лас-Вегасе состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 239. Главным его событием станет встреча чемпиона организации в полутяжёлом весе Джона Джонса и Тьяго Сантоса. Бразильца не смущает статус андердога, по его словам, в Джонсе нет ничего особенного и он намерен его победить.
«Мы должны отдать должное Джонсу. Он классный боец. Он победил всех жёстких соперников. Но в конце концов, он обычный человек. У него две руки и две ноги. Мне плевать, насколько он большой или насколько известно его имя. Я побью его.
Знаю, какой вызов передо мной, но я смотрю на Джонса как на ещё одного человека, у которого есть чувства и в жилах которого течёт кровь. Уверен, он будет хорошо готов. Но я тоже подготовлен и я покажу это", — приводит слова Сантоса BJPenn.
- 6 июля 2019
-
00:09
- 5 июля 2019
-
22:49
-
21:58
-
20:59
-
19:58
-
19:38
-
18:56
-
17:35
-
14:52
-
14:37
-
14:14
-
13:11
-
12:40
-
10:27
-
09:28
-
01:00
- 4 июля 2019
-
23:46
-
22:49
-
21:38
-
20:40
-
19:05
-
16:57
-
16:52
-
16:36
-
15:33
-
15:17
-
13:26
-
12:53
-
12:34
-
09:44
-
09:06
-
00:20
- 3 июля 2019
-
23:42
-
22:18
-
20:12