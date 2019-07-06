Сантос: Джонс обычный человек, я побью его

В ночь с 6 на 7 июля мск в Лас-Вегасе состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 239. Главным его событием станет встреча чемпиона организации в полутяжёлом весе Джона Джонса и Тьяго Сантоса. Бразильца не смущает статус андердога, по его словам, в Джонсе нет ничего особенного и он намерен его победить.

«Мы должны отдать должное Джонсу. Он классный боец. Он победил всех жёстких соперников. Но в конце концов, он обычный человек. У него две руки и две ноги. Мне плевать, насколько он большой или насколько известно его имя. Я побью его.

Знаю, какой вызов передо мной, но я смотрю на Джонса как на ещё одного человека, у которого есть чувства и в жилах которого течёт кровь. Уверен, он будет хорошо готов. Но я тоже подготовлен и я покажу это", — приводит слова Сантоса BJPenn.

