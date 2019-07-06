Нурмагомедов: защищу титул, но на этот раз обойдусь без прыжков из клетки

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от поединка с Дастином Порье, который состоится 7 сентября в Абу-Даби.

«Привет всем! Помните, что я сделал в прошлый раз на T-Mobile Arena? Защитил титул, в Абу-Даби я сделаю то же самое, но на этот раз обойдусь без прыжков из клетки. Что касается моего соперника, то Порье — отличный боец. У него очень хорошие боксёрские навыки и он хорошо двигается на ногах.

Честно говоря, ожидал, что Холлоуэй победит его, так что Порье удивил меня. Как бы то ни было, он никогда не бился с таким соперником. Он всегда дрался с ударниками, но никогда не встречался с тем, кто постоянно борется. Его ждёт тяжёлая ночь. Я не стану его недооценивать, но Порье не на моём уровне", — сказал Хабиб на пресс-конференции в Лас-Вегасе.

Напомним, бой Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье возглавит номерной турнир UFC 242.