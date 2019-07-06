Порье: в бою с Нурмагомедовым сделаю что-то особенное

Временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье рассказал, благодаря чему он собирается справиться с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

«На Хабиба необходимо оказывать давление, нужно чувствовать себя уверенно и быть готовым к самопожертвованию. В бою с Нурмагомедовым я сделаю что-то особенное, собираюсь шокировать мир», — сказал Порье на пресс-конференции в Лас-Вегасе.

Встреча Дастина Порье и Хабиба Нурмагомедова состоится 7 сентября и возглавит турнир UFC 242 в Абу-Даби. Напомним, Порье предыдущий поединок провёл в апреле 2019, когда победил чемпиона организации в полулёгком весе Макса Холлоуэя. Что касается россиянина, то он предыдущую встречу провёл в минувшем году, справившись с Конором Макгрегором.