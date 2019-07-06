Нурмагомедов: октагон — всегда моя территория

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов не считает, что проведение поединка с Дастином Порье в Абу-Даби даст ему большое преимущество. По словам россиянина, место боя не имеет для него особенного значения.

«Абу-Даби или Лас-Вегас. Это не имеет значения. Октагон — всегда моя территория. Люди говорят, что Абу-Даби моя территория, потому что там проживает много мусульман и там много моих фанатов, но уверен, что там будет достаточно болельщиков Порье. Я был в европейских и африканских странах, в США, в Турции, России и могу сказать, что ОАЭ — самое безопасное место», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции в Лас-Вегасе.

Встреча Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье в Абу-Даби состоится 7 сентября.