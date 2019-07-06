Дэна Уайт: в конечном счёте в России состоится титульный бой UFC
Президент UFC Дэна Уайт дал понять, что России пока не стоит ждать титульного боя, вместе с тем функционер отметил, что рано или поздно это случится.
«Титульный бой в России? Вы же видите, сколько лет мы выстраиваем наш рынок в Австралии и только сейчас UFC проведёт там титульный поединок. На это потребуется время. Но в конечном счёте в России состоится титульный бой. Турнир в Москве 9 ноября? Если мы не подтвердили его проведение на официальном уровне, значит пока мы не можем сказать, что он состоится», — рассказал Дэна Уайт на пресс-конференции в Лас-Вегасе.
Напомним, что первый турнир UFC в России состоялся в сентябре 2018 года в Москве. В апреле 2019 года промоушен провёл шоу в Санкт-Петербурге.
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