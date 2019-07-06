Нурмагомедов и Порье провели дуэль взглядов

В Лас-Вегасе завершилась масштабная пресс-конференция UFC, посвящённая нескольким титульным поединкам. В ней принял участие и Хабиб Нурмагомедов с Дастином Порье. После общения с прессой бойцы провели традиционную дуэль взглядов, после чего пожали друг другу руки.
Соответствующее видео можно увидеть на странице UFC Europe в «Твиттере».
Напомним, поединок чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона организации Дастина Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби и станет главным событием турнира UFC 242.
Американец в четырёх последних встречах победил двух экс-чемпионов UFC (Эдди Альвареса и Энтони Петтиса) и одного действующего чемпиона (Макса Холлоуэя). Нурмагомедов в минувшей встрече победил экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора.
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