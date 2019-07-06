Кормье: вы увидите третий бой с Джонсом, если Уайт заплатит мне
Чемпион UFC в тяжёлом весе Даниэль Кормье готов провести третий бой с Джоном Джонсом, если его будут устраивать финансовые условия, предложенные руководителем организации Дэной Уайтом.
«Драка с Джонсом может произойти в любой момент: это может случиться на пресс-конференции, в восьмиугольнике или когда я буду покидать здание. Просто так всегда бывает. Ни он, ни я никогда не уклоняемся от возможности ударить друг друга по лицу.
Когда я закончу со Стипе, а Дэна Уайт откроет чековую книжку и скажет, что вам, ребята, платят, — тогда вы увидите наш третий бой. В конечном итоге именно это и будет определять его проведение», — приводит слова Кормье MMA Fighting.
Кормье проведёт следующий поединок со Стипе Миочичем. Бой состоится 17 августа.
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