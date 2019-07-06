Тайсон: Луис Суарес тоже кусался? Не уверен, что его штрафовали на $ 3 млн

Экс-чемпиона мира по боксу Майк Тайсон прокомментировал рейтинг ESPN, в котором подобраны самые плохие парни в спорте. Список возглавил нападающий «Барселоны» и Уругвая Луис Суарес. На втором месте — футболист Джои Бартон. Сам Тайсон в этом рейтинге занял только третье место.
«Я третий? А кто первый? Суарес? Я не знаю этого парня. Он тоже кусался? Я не уверен, что его штрафовали на $ 3 млн за это.
Когда будете составлять такой список, я должен быть на первом месте», — сказал Тайсон.
Видео пресс-конференции Тайсона доступно на странице Luckypunch в «Фейсбуке».
Тайсон — олимпийский чемпион среди юниоров в первом тяжёлом весе, абсолютный чемпион мира в тяжёлой весовой категории среди профессионалов, чемпион мира по версиям WBC, WBA, IBF, The Ring.
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