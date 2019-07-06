Выступление Рашада Эванса во время землетрясения: я принёс его
В пятницу вечером в Лас-Вегасе Рашад Эванс выступил с приветственной речью по случаю своего включения в Зал славы UFC. Его слова были прерваны землетрясением.
«Землетрясение, детка! — сказал Эванс, покачиваясь в комнате, пока он произносил свою речь. — Это я принёс его».
Видео выступления доступно на странице UFC Europe в «Твиттере».
Боец продолжил свою речь, когда люди, присутствовавшие на церемонии в Зале славы UFC, начали публиковать сообщения о том, что произошло, в социальных сетях.
Эванс — бывший чемпион Ultimate Fighting Championship в полутяжёлой весовой категории, победитель шоу The Ultimate Fighter 2. По состоянию на 16 июня 2015 года занимал 3 место в официальном рейтинге бойцов UFC в полутяжёлом весе.
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