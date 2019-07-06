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Насонов: наша цель – занять первое общекомандное место

Насонов: наша цель – занять первое общекомандное место
Бокс/ММА / Женский бокс 0

Старший тренер женской сборной России по тайскому боксу Роман Насонов рассказал о целях и задачах на чемпионат мира— 2019 (IFMA), который пройдёт с 19 по 29 июля в Таиланде. По словам тренера, основной целью является повторение прошлогоднего успеха, когда сборная России заняла первое общекомандное место.

«Точного медального плана нет, но есть желание занять первое общекомандное место. Мы к этому всегда стремимся и постараемся выполнить эту самую высокую задачу», — сказал Насонов.

Также наставник рассказал, кого помимо родоначальников муайтай (сборной Таиланда) он считает основными соперниками.

«Традиционно сильные команды в СНГ, прежде всего Украина и Беларусь. Также среди женских команд сильны сборные Франции, Австралии, Турции. У нас высокая конкуренция, потому что всего принимают участие в турнире около ста стран, а в Таиланд всегда приезжают сильнейшие спортсмены», — сказал он.

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