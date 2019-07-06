Сборная России по муайтай приступила к заключительному этапу подготовки к ЧМ

Сборная России по тайскому боксу приступила к заключительному этапу подготовки перед чемпионатом мира — 2019 (IFMA), который пройдёт с 19 по 29 июля в Таиланде. Тренировочный сбор пройдёт с 5 по 18 июля на Олимпийской базе «Озеро Круглое» в Подмосковье.



Сборная отправится на ЧМ под руководством тренерского штаба в лице заслуженных тренеров России Виталия Ильина и Романа Насонова.



Отметим, что сборная России будет представлена во всех возрастных группах и весовых категориях (мужчины/женщины класс А (от 17 до 40 лет), мужчины/женщины класс В (от 17 до 23 лет).



На прошлом чемпионате мира, который проходил в Мексике, сборная нашей страны стала победителем общекомандного зачёта, повторив успех 2012 года, когда на домашнем ЧМ не оставила шансов соперникам.

Насонов: наша цель – занять первое общекомандное место