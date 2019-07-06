Бархатов: ставлю цель — в течение трёх лет попасть в UFC

Перспективный российский полулегковес, представляющий бойцовский клуб Ferrum Никита Бархатов (2-0), рассказал о ближайших планах. По словам Бархатова, он намерен войти в когорту лучших российских бойцов своего веса, завоевать чемпионский титул М-1 и попробовать свои силы в UFC.



«Для начала мне бы хотелось стабильно прогрессировать и закрепиться в числе лучших российских бойцов. Для этого мне необходимо проводить как минимум четыре боя в год. В дальнейшем я готов стремиться к большему — стать чемпионом в М-1 и попасть в UFC, где выступают все сильнейшие бойцы. Это лучшая организация в мире, куда мечтает попасть каждый перспективный боец. Ну а верх мечтаний — это стать чемпионом там. Думаю, в течение трёх лет я справлюсь с этой задачей и попаду в UFC», — заявил Бархатов.