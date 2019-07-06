Президент UFC: бой Хабиба против Сен-Пьера не имеет смысла
Президент UFC Дэна Уайт исключил возможность поединка между чемпионом в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и завершившим карьеру Жоржем Сен-Пьером.
«У нас была договоренность с Сен-Пьером: если он забирает титул у Майкла Биспинга, то получит шанс защищать пояс. Но он не сделал этого. Зачем мне снова давать ему возможность? Он не может просто вернуться в спорт и выбирать титульные бои.
Для меня бой Хабиба с Сен-Пьером не имеет смысла. Хабиб – чемпион, который еще никому не проиграл. У него и без Сен-Пьера хватает дел в своём дивизионе. Его ждёт Тони Фергюсон. Конор хочет реванша. Ещё раз повторю: Сен-Пьер не будет выбирать себе соперников в боях за титул», – приводит слова Уайта TSN.
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