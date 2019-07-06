Кэмпбелл: смогу побить Ломаченко

Официальный претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в лёгком весе Люк Кэмпбелл поделился ожиданиями от поединка с чемпионом мира по версиям WBA Super и WBO Василием Ломаченко. Ожидается, что их встреча состоится 31 августа.
«Смогу побить Ломаченко, оставаясь самим собой. Будучи высоким, неудобным, сильным и быстрым. Я постоянно нахожусь в зале, даже когда у меня не планируются бои. Я очень скучный человек. Мой брат был свидетелем у меня на свадьбе. Когда он рассказывал обо мне гостям, он говорил, что у него нет каких-то историй, которые могли бы меня смутить, потому что я очень скучный. Всё, что я делаю, — боксирую и провожу свободное время с семьёй. Но это всё, что я и должен делать для успеха. Когда завершу карьеру, я наконец стану интересным», — приводит слова Кэмпбелла BoxingScene.
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