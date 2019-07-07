Дува: Джейкобс за бой с Альваресом получил $ 15 млн, Ковалёву предложили мало

Промоутер чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва Кэти Дува подтвердила, что её клиенту за возможный поединок с Саулем Альваресом была предложена чрезвычайно низкая сумма. Именно поэтому россиянин следующий бой намерен провести с Энтони Ярдом.
«Сделка с Ярдом готова. После всех разговоров Golden Boy так и не выдвинул нам серьёзного предложения. Сергею же предложили слишком мало за бой с Канело. Джейкобс за бой с Саулем получил $ 15 млн, Головкин — $ 25 млн.
Сергей бы с радостью встретился с Альваресом, но Golden Boy и DAZN должны сделать серьёзное предложение, конечно, если они действительно хотят этой встречи. Возможно, эта ситуация разрешится к концу года. Но пока в Golden Boy нам не оставили иного выбора, как провести встречу с Энтони Ярдом этим летом", — приводит слова Дувы World Boxing News.
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