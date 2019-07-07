Нейт Диас едва не устроил драку c командой Нурмагомедова на UFC 239

В ночь с 6 на 7 июля мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 239. В его главном событии встретятся чемпион организации в полутяжёлом весе Джон Джонс и второй номер рейтинга Тьяго Сантос.
Перед очередным поединком произошёл конфликт между американским бойцом Нейтом Диасом и командой чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.
По сообщениям очевидцев, Диас встал со своего места и пошёл в сектор, где располагался Нурмагомедов. Массовой драки не произошло, но имело место столкновение между представителями команд.
Видео можно посмотреть в «Твиттере».
Стоит отметить, что история конфликта Нейта Диаса и Хабиба Нурмагомедова уходит на несколько лет назад, когда президент UFC Дэна Уайт заявил, что Диас отказался от боя с Нурмагомедовым, а Нейт назвал эти заявления ложью.
В августе 2015 года на турнире WSOF 22 в Лас-Вегасе, где Хабиб Нурмагомедов поддерживал своего брата Абубакара, Диас и Хабиб вступили в стычку, в ходе которой обменялись несколькими ударами. В преддверии поединка Хабиба и Конора Макгрегора Диас уже говорил, что побил Нурмагомедова, а тот ему ничем не ответил.
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