Нуньес защитила титул чемпионки в легчайшем весе на UFC 239

В ночь с 6 на 7 июля мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 239. В его главном событии встретятся чемпион организации в полутяжёлом весе Джон Джонс и второй номер рейтинга Тьяго Сантос.

Перед поединком Джонса и Сантоса в основном карде состоялся титульный бой в легчайшем весе между Амандой Нуньес и Холли Холм. Победу техническим нокаутом в первом раунде одержала Нуньес. Таким образом, бразильянка одержала девятую победу кряду и в 4-й раз защитила свой титул. Для Холм это поражение стало первым в карьере нокаутом.

Ранее в основном карде американец Хорхе Масвидаль установил рекорд UFC, отправив соотечественника Бена Аскрена в глубокий нокаут уже на 5-й секунде первого раунда.