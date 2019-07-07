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UFC 239: Джонс защитил титул, победив Сантоса раздельным решением судей

UFC 239: Джонс защитил титул, победив Сантоса раздельным решением судей
Бокс/ММА / ММА 0

В ночь с 6 на 7 июля мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 239. В его главном событии встретились чемпион организации в полутяжёлом весе Джон Джонс и второй номер рейтинга Тьяго Сантос. Встреча продлилась все 5 раундов и закончилась победой Джонса раздельным решением судей со счётом: 47-48, 48-47, 48-47.

В другом титульном поединке Аманда Нуньес одержала победу техническим нокаутом в первом раунде над Холли Холм, защитив в 4-й раз титул чемпионки в легчайшем весе.

В основном карде американец Хорхе Масвидаль установил рекорд UFC, отправив соотечественника Бена Аскрена в глубокий нокаут уже на 5-й секунде первого раунда.

UFC 239. Основной кард

Джон Джонс — Тьяго Сантос — победа Джонса раздельным решением судей
Аманда Нуньес — Холли Холм — победа Нуньес техническим нокаутом в первом раунде
Хорхе Масвидаль — Бен Аскрен — победа Масвидаля нокаутом в первом раунде
Люк Рокхолд — Ян Блахович — победа Блаховича нокаутом во втором раунде
Диего Санчес — Майкл Кьеза — победа Кьезы единогласным решением судей.

Джонс испортил ночь нокаутов в Вегасе и еле-еле выиграл безнадёжного аутсайдера
Раздельное решение. Всего лишь раздельное решение, Джон…
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